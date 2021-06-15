Французский филиал IKEA заплатит штраф в 1 млн евро. Суд признал компанию виновной в шпионаже за своими сотрудниками и клиентами и приговорил бывшего генерального директора Жана-Луи Байо и главу службы безопасности отделения Жана-Франсуа Пари к условным срокам.

Этот процесс — результат десятилетнего расследования. В 2012-м году Адель Амара, сотрудник IKEA в парижском пригороде Франконвиль, заметил, что за ним наблюдают на улице, и рассказал об этом журналистам.

Тогда выяснилось, что руководство французской IKEA устроило настоящую слежку за своими сотрудниками: по заказу компании, частное детективное агенство вело наружное наблюдение, изучало их прошлое и могло даже получить доступ к их досье в полиции.

Кроме того, компания нанимала "фейковых" сотрудников — актеров или бывших шпионов. Их трудоустраивали в один отдел с объектами слежки, в их задачу входило писать доносы в дирекцию.