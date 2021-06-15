Венгрия приняла закон, запрещающий "пропаганду гомосексуализма" среди несовершеннолетних

Венгрия во вторник приняла закон, запрещающий «пропаганду гомосексуализма» среди несовершеннолетних. Правозащитники называют новые меры неправомерными и считают, что правительство Виктора Орбана усиливает давление на ЛГБТ-сообщество.

Поправка была одобрена 157 депутатами, включая депутатов правящей партии «Фидес». Большая часть оппозиции бойкотировала голосование, за исключением ультраправой партии «Йоббик», проголосовавшей за закон.

«Порнография и контент, изображающий сексуальность или пропагандирующий отклонение от гендерной идентичности, изменение пола и гомосексуализм, не должны быть доступны лицам моложе 18 лет», – говорится в документе. Авторы закона отмечают, что данные меры принимаются с целью «защиты прав детей».

Оппозиционные партии бойкотировали голосование в знак протеста против нового закона, который подвергли резкой критике.

– Сегодня венгерская оппозиция заявляет «Нет!», она не станет участвовать в этих играх, – заявил Акос Хадхази, депутат парламента Венгрии. – В дальнейшем нам потребуется большая координация, а сегодня это было достигнуто не в полной мере. Но очень надеюсь, что как можно больше людей поймут, что если мы будем действовать так же, как российская парламентская оппозиция, мы попадём в то же положение, где оказалась Россия.

Различные правозащитные организации заявляют о нарушении прав человека. Говорит Арон Деметер, представитель Amnesty International:

– Этот закон может иметь очень серьёзные последствия, и думаю, что, к сожалению, так и будет. Последствия будут самыми разными – от издевательств в школах до самоубийств, вот с чем придётся столкнуться нам и представителям ЛГБТ сообщества. Они уже находится в крайне уязвимом положении в Венгрии.

После принятия закона будут запрещены образовательные программы, книги или реклама, описывающие сексуальные и гендерные меньшинства или солидарные с ними. Так, например, рекламу компании Coca-Cola с изображением мужской пары, взбудоражившая венгерское общество в 2019 году, запрещена.

По словам общественных организаций, закон запретит показ несовершеннолетним таких сериалов как «Друзья», фильмов «Бриджит Джонс», «Гарри Поттер» и «Билли Элиот». Накануне принятия закона на улицы Будапешта в знак протеста вышли тысячи людей.