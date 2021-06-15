Экс-президент Ирана Махмуд Ахмадинежад бойкотирует выборы

Власти Ирана готовятся к рекордно низкой явке на выборах главы государства, которые состоятся на этой неделе. Среди тех, кто бойкотирует голосование, - Махмуд Ахмадинежад - гость программы "Глобальный диалог". Бывший президент Исламской Республики утверждает, что Совет стражей игнорирует волю большинства, не допуская его и сотни других кандидатов к участию в гонке.

Аннелиз Боржес, журналист Euronews:

"Начну с вопроса о том, какова ваша реакция на решение Совета стражей Конституции запретить вам баллотироваться? И что такой принцип отбора кандидатов говорит о сегодняшнем Иране?"

Махмуд Ахмадинежад, бывший президент Ирана:

"Вначале, позвольте мне поприветствовать вас и ваших коллег, а также тех, кто будет читать это интервью, смотреть, слушать эту программу. Принять участие в выборах меня призывал народ. Большое число людей со всей страны настаивали на том, чтобы я выдвинул свою кандидатуру. Я последовал их призыву. Но безо всяких причин был вычеркнут из окончательного списка кандидатов. Сегодня я чувствую большую ответственность и сделаю всё возможное, чтобы бороться за интересы народа, чтобы реформировать механизм, который позволяет игнорировать волю большинства".

О мотивации к участию в выборах

Аннелиз Боржес, Euronews:

"Вы уже были на этом посту. Почему вы вновь захотели стать президентом? В чём, по вашему мнению, нуждается ваша страна прямо сейчас? Что из этого вы можете сделать?"

Махмуд Ахмадинежад:

"Как я уже говорил, люди попросили меня баллотироваться. Миллионы иранцев со всей страны обращались ко мне, собирались на акции, присылали письма и сообщения; настаивали на том, чтобы я участвовал в гонке. И вот, чтобы ответить на призыв народа, я выдвинул свою кандидатуру. Но я думаю, что Иран, как и другие страны мира, нуждается в фундаментальных реформах – как, например, Соединённые Штаты, государства Южной Америки, Европы, Африки и Азии. Всем необходимы фундаментальные изменения для реализации прав людей. Иран - не исключение. И я всегда буду стараться идти в этом направлении".

Иран, как и другие страны мира, нуждается в фундаментальных реформах Махмуд Ахмадинежад экс-президент Ирана

Аннелиз Боржес, Euronews:

"Расскажите подробнее об этих реформах. Что конкретно вы бы сделали, получив возможность участвовать в выборах?

Махмуд Ахмадинежад:

"Суверенитет принадлежит народу. Принцип заключается в том, что люди должны быть полностью свободны в определении своей судьбы и своего образа жизни. Сегодня, поскольку права людей ущемляются, мы сталкиваемся с растущей бедностью, неравенством одних и господством других; войнами, конфликтами наций. Гонка вооружений - это оскорбление самой природы человека. Я считаю, что ситуация должна измениться. Бог создал всех людей, исходя из одного и того же принципа. Наш Господь - один для всех. Мы можем говорить с ним на любом языке. Мы - одна семья. И должны жить вместе. Люди созданы для дружбы, сотрудничества, любви. Не для вражды, борьбы или разграбления чужого богатства. Сегодняшнее мироустройство, похоже, игнорирует принципы гуманизма. Я думаю, что в мире должны произойти фундаментальные изменения".

О причинах срыва переговоров по СВПД

Аннелиз Боржес, Euronews:

"Какой вы видите уходящую администрацию? Добилась ли она положительных результатов за последние 8 лет?"

Махмуд Ахмадинежад:

"Мы должны задать этот вопрос народу. Опросы показывают, что большинство людей недовольны работой правительства в последние восемь лет".

Аннелиз Боржес, Euronews:

"В настоящее время, на повестке значится то, что называют наследием администрации Роухани. Я говорю о Совместном всеобъемлющем плане действий. Считаете ли вы, что переговоры по ядерной сделке должны продолжиться?"

Если СВПД будет действовать в прежних рамках, он обречён на провал Махмуд Ахмадинежад экс-президент Ирана

Махмуд Ахмадинежад:

"Я считаю, что нынешняя администрация далека от того, чтобы прийти к какому-либо выводу. Если СВПД будет действовать в прежних рамках, он обречён на провал. В любом соглашении стороны должны соблюдать баланс между обязательствами и ответственностью. Мы не видим этого в СВПД. Вот почему эта сделка не разрешила проблему. Она осложнила ситуацию и затруднила выход из неё. Договор должен соответствовать международному праву, принципам справедливости и взаимного уважения".

Аннелиз Боржес, Euronews:

"Вы упомянули взаимоуважение... Также вы говорили о мире и прогрессе. Таковы были цели сделки, не так ли?"

Махмуд Ахмадинежад:

"Позвольте мне привести вам пример. В каждом соглашении есть раздел, посвящённый разрешению споров. Но в данном случае, шесть стран выступают против реализации мирной ядерной программы Ирана. Согласно СВПД, в разрешении споров должен участвовать совет семи государств (Иран и шесть других подписавших его стран). Каждая имеет один голос. Для утверждения любого решения требуется семь голосов.

Это означает, что права иранского народа никогда не будут закреплены в договоре. Что противоречит международным нормам, международному праву. В отсутствие баланса, ни одно соглашение не может быть продуктивным. Господин Трамп вышел из договора в одностороннем порядке, и другие страны не смогли помешать ему или продолжить выполнение остальной части соглашения".

О международной дипломатии и балансе сил

Аннелиз Боржес, Euronews:

"Считаете ли вы, что Европейский союз подвёл Иран в переговорном процессе, когда речь зашла о возвращении США к сделке?"

Махмуд Ахмадинежад:

"У нас есть желание, но мы не знаем, достижимо ли оно. Мы хотели бы, чтобы Евросоюз вышел из тени США. У ЕС могли бы быть хорошие отношения с Ираном. И у Соединённых Штатов - тоже. Я считаю, что сотрудничество - это главный принцип. Механизмы, существовавшие на протяжении ста лет, больше не могут работать. Я имею в виду структуры, в которых одни страны превосходят другие. Этот этап закончился.

Европейский союз должен выйти из тени США. Махмуд Ахмадинежад экс-президент Ирана

Мы должны разговаривать и сотрудничать на равных, руководствуясь принципами справедливости и взаимоуважения. Ни одна страна не должна ущемлять права других. Это на благо всех. Ситуация в мире очень быстро меняется. Колониализм подошёл к своей завершающей стадии. Идея превосходства одних государств над другими сходит на нет. Она противоречит идее гуманизма. Дружба, взаимопонимание и равноправие - вот каким должно быть направление развития. Мы должны управлять миром все вместе. Отсутствие баланса между странами приводит к войнам, гонке вооружений, порождает социальное неравенство и вражду.

Это ведёт к тому, что нации отдаляются друг от друга. Я считаю, что мы должны работать сообща. Быть друзьями и иметь равные права. Все мы - люди. Почему существуют различия между людьми? Мы хотели бы иметь дружественные и уважительные отношения со всеми странами, с Европой и Америкой. Отношения, основанные на справедливости. Сверхдержавы никогда не были способны обеспечить благополучие людей".

О перспективах диалога с Вашингтоном

Аннелиз Боржес, Euronews:

"Вы говорите о поддержании мира, поиске мирных путей разрешения споров. Это нелёгкая задача. Особенно, если учитывать, с какой скоростью меняется политика, и динамику развития региона и мира в целом. В США теперь новый президент, новая администрация. Считаете ли вы, что с пришествием Джо Байдена в Белый дом есть надежда на то, что отношения между Вашингтоном и Тегераном наладятся?"

Махмуд Ахмадинежад:

"Безусловно, есть, но при условии взаимного признания прав. Мы должны уважать законы и друг друга. Конфронтация между странами не приносит пользы. Потери от неё несут люди. А выигрывают - только капиталистические группы.

Джо Байден должен показать, что политика США претерпела конкретные изменения. Махмуд Ахмадинежад экс-президент Ирана

То есть да, это возможно. Но господин Байден должен показать, что политика США претерпела конкретные изменения. Насколько я знаю, внешняя политика Штатов определяется некоторыми влиятельными людьми, в закулисье. А у американского президента не так много властных полномочий, как нас заставляют думать. Я надеюсь, что там произойдут серьёзные изменения. И мы бы, как и все другие страны, приветствовали это.

Помню, когда господин Обама был кандидатом, он неоднократно обещал изменить курс. Эту инициативу встретили с распростёртыми объятиями. Но, к сожалению, своих обещаний он не выполнил и эту возможность упустил. Я надеюсь, что Джо Байден воспользуется этим шансом. Я верю в то, что образованные элиты обеих стран соберутся вместе и решат этот вопрос".

Аннелиз Боржес, Euronews:

"Весь мир будет наблюдать за подсчётом голосов в конце недели. Каково ваше послание миру относительно амбиций Ирана в будущем?"

Махмуд Ахмадинежад:

"Я считаю, что мир должен обратить взор на иранский народ. Нужно уважать права других. В Иране замечательные люди. У этой страны есть своя история, культура, цивилизация. Иран разрешит проблемы, с которыми он сталкивается в настоящее время. Нельзя, пользуясь тем, что страна испытывает временные трудности, навязывать ей что-то и нарушать права её граждан. Нужно обратить внимание на потенциал, возможности иранцев. В будущем народы будут жить вместе и управлять этим миром сообща".

Я бойкотирую выборы, если Совет стражей не поменяет своё решение. Махмуд Ахмадинежад: экс-президент Ирана

Аннелиз Боржес, Euronews:

"И мой последний вопрос: будете ли вы голосовать в пятницу?"

Махмуд Ахмадинежад:

"Я уже объявил, что не пойду голосовать, если Совет стражей не поменяет своё решение. И я не стану поддерживать ни одного из кандидатов".