Марш с флагами в Иерусалиме обошёлся без крупных инцидентов

Усиленные наряды полиции сопровождали во вторник шествие с израильскими флагами в Иерусалиме, организованное правыми и ультраправыми партиями.

В районе Старого города были развернуты до 2 тысяч сотрудников сил правопорядка. Их задачей было отследить соответствие маршрута заявленному. Так, марш не проходил через Дамасские ворота Старого города, а с внешней стороны стены.

Израильская полиция, в том числе конная, перегородив тротуары барьерами, пресекала потенциальные стычки правых еврейских активистов с арабской молодежью на прилегающих улицах.

В результате обошлось без серьезных стычек, но были зафиксированы отдельные инциденты. Задержаны до 20 человек, несколько ранены, в том числе двое полицейских.

Члены вошедшей в правящую коалицию Беннета арабской партии назвали марш "провокацией": в толпе несколько раз выкрикнули "Смерть арабам!" Обозреватели, в свою очередь, назвали шествие в Иерусалиме первой проверкой для новой правящей коалиции.