В Москве число заболевших коронавирусом растёт по экспоненте

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Москве выросло на 80% за несколько дней, сообщил мэр города Сергей Собянин. На 70% увеличилось количество госпитализаций тяжелых пациентов с COVID-19.

"Сегодня у нас подъем, причем очень большой. Он больше, чем, скажем, в апреле-мае 2020 года, когда мы впервые столкнулись с этим (вирусом), и практически уже достиг декабрьского пика, который был в конце прошлого года", - сказал он во время посещения коронавирусного стационара в городской клинической больнице №15 имени Филатова.

По словам главврача клиники Валерия Вечорко, врачи ГКБ №15 за четыре месяца работы в обычном режиме приняли более 22 тысzx пациентов и хотели бы работать так и дальше, но вновь вынуждены перепрофилироваться. "Основной посыл [к москвичам должен быть], на мой взгляд, - это вакцинация. Говорю как доктор. Чем больше мы будем вакцинировать, тем быстрее мы с этим [эпидемией коронавируса] справимся", - сказал Вечорко.

В Москве ввели новые ограничительные меры в связи с ростом заболеваемости. Дни с 15 по 18 июня были объявлены нерабочими. "Затяжные выходные" продлятся в общей сложности девять дней - с 12 по 20 июня.

Собянин подчеркнул, что во время нерабочих дней москвичам нужно максимально оградить контакты, чтобы прервать рост и цепочку заболеваний. "Еще более важно в эти дни посетить пункты вакцинации. Они все работают, все доступны, поэтому приглашаем москвичей принять активное участие и сделать прививку. Вы защитите и себя, и своих близких", - сказал он.

В связи с ростом заболеваемости в Москве дополнительно развернули 4 тысячи коек для лечения пациентов с COVID-19. Общее количество таких коек в столице достигло 16 тысяч.

Ресурс для слежения за вариантами вируса

Для контроля над пандемией российские эпидемиологи и вирусологи создали открытый интернет-ресурс, отслеживающий, как вариации SARS-CoV-2 и связанные с ним мутации распространяются по территории России.

"Наблюдения за частотой появления различных вариантов вируса не просто интересны с научной точки зрения, но и важны для планирования. К примеру, если вы видите, что у вас начал распространяться индийский вариант вируса, то тогда станет понятно, что даже если сейчас число заражений падает, то в ближайшее время оно может начать резко расти", - отметил профессор Сколковского института науки и технологий Георгий Базыкин.

Базыкин и его коллеги с самого начала пандемии наблюдают за распространением различных штаммов коронавируса в России. В частности, в апреле этого года они выяснили, что до недавнего времени большинство случаев заражения в России было связано с двумя относительно старыми штаммами SARS-CoV-2, а не новыми вариациями вируса.

В последние недели, как отметил Базыкин, ситуация поменялась, и сейчас в некоторых регионах начал распространяться индийский вариант.

"Наш ресурс предоставляет возможность отследить распространение всех мутаций, появлявшихся хоть раз в России, и получить соответствующие данные. Это позволит проводить исследования по появлению новых вариаций, которые не в силах сделать ни одна отдельная лаборатория или организация. Естественно, что подобные данные должны быть максимально открытыми для публики", - пояснил ученый.

Всего в России было зафиксировано 1 248 112 случаев заражения коронавирусом, из них новых за последние сутки - 6805.