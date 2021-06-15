ВОЗ просит дарить вакцины быстрее

Всемирная организация здравоохранения призывает отправлять больше вакцин нуждающимся странам. Заявление сделано после того, как на днях лидеры саммита "Большой семерки" пообещали пожертвовать до миллиарда доз.

Тедрос Адханом Гебрейесус, генеральный директор ВОЗ, отметил: "Я приветствую заявление о том, что страны "Большой семерки" передадут 870 миллионов доз вакцин, в первую очередь по линии фонда Covax. Это хорошая помощь, но препарата нужно больше и как можно быстрее.

Ежедневно от ковида умирают свыше 10 тысяч человек, вакцина нужна сегодня, а не в следующем году" Тедрос Адханом Гебрейесус.

В Великобритании, где полностью привиты почти 45% населения, власти говорят о необходимости ускорить кампанию на фоне триумфального шествия дельта-варианта коронавируса. Премьер-министр Борис Джонсон отложил на месяц окончательное снятие ограничений.

"Мы могли бы, конечно, перейти к 4 этапу отмены ограничений 21 июня, несмотря на риск того, что вирус опередит темпы вакцинации и это приведет к тысячам смертей, которых можно избежать, - заявил он. - Но мы можем дать системе здравоохранения несколько решающих недель, чтобы привить тех, кто в этом нуждается".

Дельта-штамм, впервые обнаруженный в Индии, сегодня выявлен в 74 странах. Медики опасаются, что он станет самым распространенным типом коронавируса в мире.

В самой Индии после апрельской рекордной вспышки ковида зафиксирован резкий спад числа ежедневных заражений, хотя смертность от тяжелых форм остается высокой. В стране полностью привиты около 3,5%о почти полуторамиллиардного населения. Сообщается, что на этой неделе в Индии начнут вакцинировать и российским "Спутником".