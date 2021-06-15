МИД КНР: АЭС "Тайшань" безопасна

Гонконг обеспокоен сообщениями о проблемах на АЭС "Тайшань" в китайской провинции Гуандун, которая находится всего в 135 километрах. Специалисты утверждают, что опасения об утечке радиации не подтвердились, но власти Гонконга провели свои собственные замеры. По данным Гонконгской обсерватории, которая контролирует радиацию по всему городу, её уровень в специальном административном районе не превысил нормы.

"У нас есть система постоянного мониторинга, которая отслеживает ядерных загрязнителей в окружающей среде Гонконга, - сказала глава специального административного района Кэрри Лэм. - Система работает с различными правительственными ведомствами, в основном с Обсерваторией Гонконга. Но, мы свяжемся и с властями в провинции Гуандун, чтобы сопоставить ядерные стандарты Гонконга и провинции Гуандун".

В понедельник руководство французской корпорации EDF, которая построила АЭС Тайшань и входит в экслуатирующий её консорциум, сообщила об увеличении концентрации некоторых инертных газов в контуре первого реактора. Специалисты говорят, что это был вызвано нарушением герметичности энергетических стержней, а это проблема незначительная.

"Незначительная проблема - это вообще-то относительно, верно? Что это означает в данном конкретном случае? А это означает вот что: ресь идёт по сути об одной десятитысячной от вашей годовой предельной дозы утечки, и это действительно очен незначительный инцидент. Об этом не хотят слышать и думать, но такие мелкие инциденты присходят на АЭС по всему миру постоянно. У национальных регулирующих органов есть записи об этом, и если вы хотите потерять сон, то можете читать эти записи об этих мелких инцидентах на ночь", - говорит Дэвид Фишман, менеджер энергетической консалтинговой группы Lantau Group.

Во вторник представитель МИД Китая заявил на брифинге, что АЭС "Тайшань" работает в соответствии с экологическими нормами, радиационного фона вокруг нее не зафиксировано, и угроз безопасности станции нет.