О чём будут говорить Байден и Путин?

После саммита НАТО в Брюсселе, на котором говорилось о сплочении членов альянса, президент США Джо Байден встретится в среду в Женеве с человеком, которого он назвал "достойным противником". О чём он собирается говорить со своим российским коллегой Владимиром Путиным?

Джо Байден, президент США:

"Я собираюсь дать понять президенту Путину, что есть области, в которых мы можем сотрудничать, если он того пожелает. Но если он решит не сотрудничать и будет поступать так же, как и в прошлом, в области кибербезопасности и некоторых других видов деятельности, тогда мы ответим".

Владимир Путин сказал в преддверии встречи, что для России и США есть области, представляющие взаимный интерес:

"У нас отношения двусторонние деградировали до самой низкой планки за последние годы, а всё-таки есть вопросы, которые требуют сверки часов, определения каких-то позиций взаимных для того, чтобы вопросы, представляющие взаимный интерес, решались эффективнее в интересах как Соединённых Штатов, так и России".

Кроме вопросов, представляющих взаимный интерес, есть и много спорных. США говорят о угрозе военной экспансии России и осуждают аннексию Крыма, которую Путин назвал "возвращением полуострова в родную гавань".

Растущую озабоченность Запада вызывает также сближение Москвы и Пекина. Российским властям вменяется в вину несоблюдение прав человека и попытка отравления, а затем заключения в тюрьму оппозиционера Алексея Навального.

Немало говорится и о предполагаемых кибератаках с российской стороны, в том числе и недавнем взломе компьютерной системы бразильской мясоперерабатывающей компании JBS и американского нефтепровода Colonial Pipeline. Эти обвинения Путин уже отверг, назвав чепухой.

Так что тем для обсуждения достаточно - предстоящую встречу аналитики рассматривают как шанс для Кремля и Белого дома наметить направление, в котором их отношения будут развиваться в ближайшие четыре года.