Саммит Россия — США: дежавю дипломатии

19 ноября 1985 года. Швейцария. Главы двух сверхдержав, непримиримые соперники Рональд Рейган и Михаил Горбачёв впервые встретились. Тем холодным осенним днём в отношениях Москвы и Вашингтона наметилась оттепель, когда лидеры США и СССР пожали друг другу руки.

Очевидцы тех событий проводят аналогию с грядущими переговорами между Владимиром Путиным и Джо Байденом, которые пройдут здесь же - в Женеве - в среду.

Клод Смаджа, экс-глава службы новостей Télévision Suisse Romande (TSR): "У всех нас было ощущение, я бы сказал, настоящего поворотного момента в истории. Сложно сегодня измерить всю его значимость. Царила напряжённая атмосфера. Ставки были очень высоки".

Власти вводят строгий режим безопасности. Полёты над городом ограничены. В районе Женевского озера перекроют движение транспорта. Задействованы около четырёх тысяч военных и полицейских.

Клод Смаджа: экс-глава службы новостей TSR: "А тогда, с виду, было на удивление мало охраны. Всё, конечно, происходило в режиме секретности. Должно быть, сотрудники службы безопасности президента, американские спецслужбы действовали очень скрытно. Ведь с такими вещами не шутят. Сегодня о подобных условиях нельзя было бы даже мечтать - на встречах такого дипломатического уровня".

Гонка вооружений, международная безопасность - спустя 36 лет повестка та же. Будет ли это "саммит у камина" в дружественной атмосфере или дискуссия на повышенных тонах? Ясно одно - встреча Байдена и Путина обозначит вектор развития отношений двух стран и способна повлиять на мировой порядок.