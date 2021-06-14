Естесственная убыль населения значительно ускорилась в регионах России

Естесственная убыль населения значительно усилилась в нескольких российских регионах, пишет РБК со ссылкой на данные Росстата. В 2020 году Российская Федерация потеряла 702 тысяч человек. До пандемии, в 2019 году, эта цифра составила 317,2 тысячи. В среднем по России убыль населения выросла в 2,2 раза.

Список потерь возглавляет Москва. Если в позапрошлом году население столицы выросло на 16,2 тысяч человек, то в 2020-м оно сократилось на 24,6 тысячи. По информации издания, в Санкт-Петербурге убыль населения составила 17,9 тысяч человек в прошлом году (по сравнению с 308 в позапрошлом). В Татарстане в 2019 году естественная убыль составляла 180 человек; в 2020-м она выросла до 12,9 тысяч. В остальных поволжских регионах тенденция в среднем повысилась в 2,5 раза.

Население Северо-Кавказского федерального округа, которое традиционно растет, в 2020 начало сокращаться. Так, в Северной Осетии в прошлом году убыль составила 346 человек (в 2019-м прирост был 1,3 тысяч), в Ставропольском крае — 9,1 тыс. человек (в 2019 году — 3,6 тысяч).

Похожая ситуация наблюдается и в других регионах. Согласно данным Росстата, в некоторых регионах, несмотря на увеличение убыли, сохранился прирост. В Тюменской области естественный прирост в 2020 году составил 59 человек, хотя в 2019 этот показатель равнялся 3072. В Карачаево-Черкесии естественный прирост составил 101 человек (годом ранее 831).

На прошлой неделе Росстат сообщил, что естественная убыль населения в 2020 году составила 702 тысяч человек, что вдвое выше показателя 2019 года. В 2020 году в России родились 1,43 млн человек, умерли 2,14 млн. В 2019 году родились 1,48 млн человек и 1,8 млн умерли.

Демографический кризис не новый тренд

В конце марта пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил об "очень плохой" демографической ситуации в России.

"В целом наша демографическая ситуация находится сейчас в очень плохом положении. Действительно принимаются весьма и весьма интенсивные меры на то, чтобы вот эти демографические ямы, чтобы они минимальным образом сказывались", - сказал он, не уточнив, о каких мерах идет речь. Он добавил, что пока полностью ситуацию исправить не получается "по объективным причинам".

О "катастрофической" демографической ситуации говорили и до пандемии. "Мы катастрофически теряем население страны. За четыре месяца естественная убыль населения у нас составила порядка 149 тысяч человек. Это означает, что у нас падает рождаемость и не такими, как нам хотелось бы, темпами снижается смертность", - заявила вице-премьер Татьяна Голикова в мае прошлого года.

Для борьбы с демографическим кризисом в 2019 году Россия запустила пятилетний национальный проект "Демография". Основные цели проекта - рост продолжительности жизни, оздоровление населения и поддержка рождаемости и занятости женщин с детьми. Проект обойдется федеральному бюджету в 1,6 трлн рублей.

Эксперты связывают ускорение демографического кризиса с рядом показателей. На этих цифрах несомненно сказалась пандемия коронавируса, которая только по официальным данным унесла жизни 125 тысяч человек, хотя некоторые источники называют цифры, в разы превышающие данные Роспотребнадзора.

Одной из главных причин отрицательного прироста населения является и низкая рождаемость. По мнению аналитиков, она падает из-за снижения числа женщин репродуктивного возраста, связанного с малочисленным поколением 1990-х. К тому же женщины все чаще откладывают рождение первого ребенка. Преимущественный возраст первых рождений для матерей сейчас составляет 25–34 года, что сокращает возможности рождения вторых и третьих детей.

Перепись населения покажет изменения в обществе

Ранее президент Владимир Путин поручил профильным ведомствам до 1 июля проработать вопрос о переносе Всероссийской переписи населения на октябрь 2021 года. Как отмечали в Росстате, ведомство готово провести Всероссийскую перепись населения с 1 по 31 октября. Проект постановления правительства будет внесен Минэкономразвития в ближайшее время.

"Мы получим уникальную возможность увидеть, как страна переживает максимально необычные по своей природе кризисные явления, с которыми столкнулся мир: пандемию и карантинные меры, - сказала доцент кафедры экономической статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская. - Из полученных цифр сложится динамичная картина, демонстрирующая, как изменился образ жизни россиян после 2010 года".

По ее словам, перепись покажет, сколько россиян перебрались жить из города в сельскую местность, как изменилась маятниковая миграция, произошла ли оседлость и изменились ли структуры рынка труда и образования.

На сегодняшний день самые новые данные о структуре и количестве российских домохозяйств содержатся в итогах Всероссийской переписи населения 2010 года. Тогда было зафиксировано увеличение числа домохозяйств до 54,6 млн. Прирост с момента проведения переписи 2002 года составил 1,9 млн.

Большинство российских домохозяйств - 41,2 млн - проживало в городе. В сельской местности этот показатель составлял 13,4 млн.