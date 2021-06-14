Саммит НАТО расширяет повестку

Преодолеть разногласия, возникшие во время президентства Дональда Трампа, и сосредоточиться на проблемах безопасности, создаваемых Россией и Китаем. Основные пункты повестки открывшегося в Брюсселе саммита НАТО обозначил его генеральный секретарь.

Он подчеркнул, что это "поворотный момент" для альянса.

Йенс Столтенберг, генеральный секретарь НАТО:

"Наши отношения с Россией находятся на самом низком уровне с момента окончания холодной войны. Это связано с агрессивными действиями Москвы. Я уверен, что лидеры стран-членов НАТО поддержат наш двойной подход к России - сильная оборона в сочетании с диалогом. Наращивание Китаем военной мощи, его растущее влияние и политика давления также создают некоторые проблемы для нашей безопасности".

Столтенберг также отметил, что о новой холодной войне речи не идёт, но в диалоге с Пекином, альянс должен занять более жёсткую позицию.

Джейми Ши, бывший помощник генсекретаря НАТО:

"С одной стороны, при Джо Байдене Соединённые Штаты, как и прежде, делают ставку на коллективную оборону НАТО и военное присутствие в Европе для, в первую очередь, противостояния России. Но, с другой стороны, президент не просто желает вернуться к тому альянсу, каким он был до Трампа. Байден хочет, чтобы новое НАТО сосредоточилось на решении глобальных проблем".

Саммит глав 30 стран-членов организации североатлантического договора впервые проходит с участием Джо Байдена. После встреч в Брюсселе американский лидер отправится на переговоры со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Они пройдут 16 июня в Женеве.