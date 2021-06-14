Неоднородное "правительство перемен"

В Израиле приступает к работе "правительство перемен", как назвал свой кабинет премьер-министр Нафтали Беннет. Он обещает "исцелить расколотую страну". Однако сама правящая коалиция тожа далеко не однородна. По словам политологов, едва ли не единственное, что объединило этих политиков — желание сместить Биньямина Нетаньяху. После этого выработка единого курса будет весьма нелёгким делом.

Далия Шейндлин, политолог:

"Это очень непростая коалиция идеологически очень разных партий. Учитывая это, я думаю партии намерены показать, что способны создать устойчивое правительство после двух лет политической нестабильности. В договорённостях о коалиции они заложили множество механизмов, которые должны не позволить союзу распасться в ближайшее же время".

Ещё в воскресенье Нафтали Беннет заявил, что коалиция сосредоточится на вопросах, по которым у партий нет принципиальных разногласий. Но политологи отмечают, что таких тем очень немного, и касаются они в основном не самых масштабных проблем внутренней политики Израиля.

При этом "Ликуд" Биньямина Нетаньяху по-прежнему сохраняет четверть мест в кнессете.