Ахмадинежад: "У них не было оснований отстранять меня"

Экс-президент Ирана Махмуд Ахмадинежад, выдвинувший свою кандидатуру на новых выборах, не прошёл через фильтр Совета стражей: в итоговом списке из семи кандидатов его имя не значится. В эксклюзивном интервью Euronews Ахмадинежад заявил, что у Совета не было никаких серьёзных оснований исключать его.

Махмуд Ахмадинежад, экс-президент Ирана:

"Миллионы людей со всей страны приходили ко мне домой на встречи, посылали письма и сообщения. Они настаивали, чтобы я принял участие в выборах. Я хотел ответить на этот призыв, я согласился выдвинуть свою кандидатуру. Но безо всяких причин меня отодвинули в сторону. Сегодня я чувствую свою ответственность и сделаю всё возможное, чтобы бороться за интересы народа, чтобы реформировать тот механизм, который позволяет игнорировать волю большинства".

Однако реформы откладываются: в семёрке оставшихся кандидатов реформистов нет, зато пятеро — жёсткие консерваторы. Аналитики полагают, что грядёт ещё большее ухудшение отношений с Западом. Ахмадинежад же считает, что это зависит не только от нового президента Ирана.

Махмуд Ахмадинежад, экс-президент Ирана:

"У нас есть желание, но мы не знаем, достижимо ли оно. Мы бы хотели, чтобы Евросоюз вышел из тени США. У ЕС могли бы быть хорошие отношения с Ираном. И у США тоже. Я помню, что когда господин Обама был кандидатом в президенты, он неоднократно обещал изменить курс. Его обещания принимали с распростёртыми объятиями. Но, к сожалению, он своих обещаний не выполнил. Упустил эту возможность. Может быть, господин Байден её не упустит. Я думаю, в конце концов образованные элиты соберутся вместе и решат этот вопрос".