Летний зной накрыл Францию

Жарко и душно. Французы спасаются от летнего зноя. В выходные столбик термометра в южной части страны поднялся до отметки в +35.

В некоторых регионах температура воздуха была на 10-12 градусов выше обычной - июньской. Жители и гости прибрежных курортов сочувствуют остальным.

"К счастью, у нас дует морской бриз. Ведь вот оно - море", - говорит женщина, прогуливающаяся по берегу Лионского залива в порту Сет.

Лето в этом году пришло с опозданием, да и ограничения в стране начали снимать лишь недавно. Поэтому для некоторых пляжный сезон открылся только что.

"Погода установилась прекрасная, поэтому я воспользовалась моментом и приехала сюда в эти выходные, чтобы поплавать и отдохнуть. Надо избавляться от стресса, накопленного за время карантина", - рассказывает пенсионерка, приехавшая в Грюиссан.

"Я вообще-то из Бретани, на юг приехала за солнцем и теплом. Здесь хорошо проводить свободное время, каникулы. Понежиться на солнышке, позагорать, отвлечься после этой пандемии - то, что нужно", - утверждает туристка.

Пик жары синоптики прогнозируют на среду. В некоторых районах ожидаются сильные грозы. А к концу недели температура начнёт понижаться.