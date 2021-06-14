Есть ли проблема на китайской АЭС?

Троблема с топливными стержнями могла вызвать увеличение объёма инертных газов на атомной электростанции Тайшань в южной китайской провинции Гуандун. Об эитом сообщило руководство французской корпорации EDF, построившей эту АЭС и входящей в экслуатирующий её консорциум.

При этом было отмечено, что замеренные объёмы выброшенных в атмосферу инертных газов оказались ниже допустимого в Китае уровня, а значит о расплавлении зоны реактора речи не идёт.

Специалисты говорят, что прблема предположительно вызвана нарушением герметичности энергетических стержней: их оболочка стала пропускать инертные газы, и они проникли в охлаждающую жидкость контура первичного реактора.

Ранее американские СМИ сообщили о том, что правительство США в течение недели оценивало возможность утечки на китайской АЭС, после того как компания EDF сообщила о потенциальном радиологическом риске.