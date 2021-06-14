ЕС вводит проездной Covid-сертификат

Лидеры Евросоюза подписали закон, вводящий в действие новый проездной Covid-сертификат , который позволяет людям путешествовать между странами-членами ЕС. Это стало возможным отчасти благодаря развертыванию кампании по вакцинации по всей Европе, что оказало решающее влияние на сдерживание распостранения болезни.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила Euronews, что ЕС продолжит поставку препаратов развивающимся странам и инвестирует 1 млрд евро в строительство центров по производству вакцин в Африке.

"Если посмотреть с точки зрения общего подхода, то речь идет о пожертвованиях, о финансировании и об экспорте, а значит, о краткосрочной перспективе. В долгосрочной же перспективе мы должны построить производственные центры в других регионах мира - например, в Африке. Это одна из задач Европейского Союза. Мы вместе с нашими африканскими друзьями инвестируем 1 млрд евро в создание этих производственных центров, чтобы со временем Африка производила собственные вакцины".

Проездной сертификат будет выдаваться гражданам ЕС бесплатно с 1 июля, если они были вакцинированы против Covid-19, а также если их тест на коровирус показал отрицательный результат или если у них были обнаружены антитела к этому заболеванию. В некоторых странах, как например , в Испании, такие сертификаты уже применяются. Они имеют QR-код и могут быть использованы в электронном виде, чтобы носить их с собой на смартфоне или планшете, а при надобности загрузить и распечатать.