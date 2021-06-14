Избирательная кампания в Болгарии

Демократическая Болгария, коалиция трех либеральных партий (Да, Болгария! , Демократы за сильную Болгарию и Зелёные) начала свою избирательную кампанию традиционно: концертом болгарских поп-рок-групп в одном из больших парков Софии. Как и большинство правоцентристов, этот альянс обещает избирателям антикоррупционную реформу.

По данным апрельских соцопросов, Демократическая Болгария набрала почти 10% голосов и стремится стать одной из основных политических сил в парламенте. Её сопредседатель Христо Иванов говорит:

"Результаты выборов сложно предсказать, но мы сделаем всё, чтобы привлечь тех, кто ещё не определился с выбором. Лишь 20% избирателей говорят, что уже сейчас знают, за кого будут голосовать. На предстоящих выборах могут быть большие сюрпризы".

Христо Иванов - адвокат и бывший министр юстиции в правительстве Бойко Борисова в период с 2014 по 2015 годы. Он ушел в отставку после того, как его реформа системы правосудия провалилась.

Иванов в прошлом году всколыхнул общественное мнение, попытавшись пришвартовать свою лодку на общественном пляже возле виллы одного из самых влиятельных политиков Болгарии Ахмеда Догана, но его оттеснили телохранители. Инцидент стал одним из катализаторов антиправительственных протестов, которые в прошлом году продолжались все лето. Иванову приписывают связь с известным болгарским гангстреом, но он это отрицает:

"Вы не видите наручников на моих запястьях, нет? У меня были довольно серьёзные расзногласия с некоторыми из самых влиятельных людей в этой стране. Вы думаете, что, если бы я сделал что-нибудь противозаконное, генеральный прокурор уже не шёл бы за мной по пятам?"

Демократическая Болгария надеется по итогам выборов выйти на третье место и сыграть роль в формировании правительства.

Дамиан Воденичаров, Euronews:

"Но если верить экспертам, партии, принимающие участие в выборах, на этот раз не сильно отличаются. Это означает, что разделительная линия в новом парламенте будет проходить между старыми и новыми партиями, выступающими против истеблишмента. Что ещё больше усложнит формирование эффетивно работающей коалиции".