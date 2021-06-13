Швейцарцы не намерены запрещать пестициды

В Швейцарии прошёл в воскресенье референдум, на котором гражданам было предложено высказаться по целому ряду вопросов. По данным СМИ, большинство проголосовало против мер, направленных на сокращение объёмов выбросов углекислого газа, что привело бы к росту стоимости горючего для автомобилей, и введения дополнительных сборов на авиаперелёты. Противники законопроекта подчёркивали, что на Швейцарию приходится лишь 0,1% мировых выбросов CO2.

Большинство принявших участие в голосовании не поддержали идею ограничения использования воды в сельском хозяйстве и запрета на применение пестицидов. В настоящее время подобный запрет действует лишь в одной стране мира – Бутане. Вместе с тем, поддержку большинства получили планы по расширению полномочий полиции в вопросах борьбы с терроризмом, а также принятый ранее .закон «О мерах по борьбе с пандемией», против которого многие протестовали.

По местным законам, для проведения референдума по какому-либо вопросу достаточно собрать 100 тысяч подписей граждан.