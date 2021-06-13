Путин: "Байден — совершенно другой человек"
Первый постпандемический саммит "Большой семерки" на этой неделе будет отмечен не менее важной встречей.
В среду в Женеве проведут переговоры Джо Байден и Владимир Путин. Их первый саммит с момента избрания демократа президентом США приходится на период довольно прохладных отношений между двумя странами.
Как стало ясно из интервью российского президента каналу NBC, за время их долгой карьеры Путин и Байден достаточно хорошо друг друга узнали.
В субботу Белый дом объявил, что после переговоров совместной пресс-конференции президентов США и России не ожидается.
Как утверждает газета The New York Times, в 2018 году подобный опыт предыдущего американского лидера оказался неудачным.
Тогда три года назад в Хельсинки, по мнению ряда наблюдателей, Трамп проявил недостаточно жесткую позицию в отношении приписываемого России вмешательства в президентские выборы 2016 года и поставил под сомнение выводы разведсообщества США на этот счет.
В свою очередь NBC, ссылаясь на свои источники, сообщает, что Вашингтон рассчитывает по итогам саммита показать жесткий подход, отличный от того, который ранее продемонстрировал предыдущий президент.
Полное интервью канал NBC покажет в понедельник.