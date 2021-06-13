Путин: "Байден — совершенно другой человек"

Первый постпандемический саммит "Большой семерки" на этой неделе будет отмечен не менее важной встречей.

В среду в Женеве проведут переговоры Джо Байден и Владимир Путин. Их первый саммит с момента избрания демократа президентом США приходится на период довольно прохладных отношений между двумя странами.

Как стало ясно из интервью российского президента каналу NBC, за время их долгой карьеры Путин и Байден достаточно хорошо друг друга узнали.

Наши двусторонние отношения за последние годы ухудшились до самого низкого уровня. Президент Байден конечно радикально отличается от Трампа, потому что Байден - карьерный политик. Он провел практически всю свою сознательную жизнь в политике. Сколько лет он провел в Сенате, он совершенно другой человек. В этом есть и преимущества, и недостатки, но я надеюсь, что от действующего президента не будет каких-либо импульсивных действий Владимир Путин президент России

В субботу Белый дом объявил, что после переговоров совместной пресс-конференции президентов США и России не ожидается.

Как утверждает газета The New York Times, в 2018 году подобный опыт предыдущего американского лидера оказался неудачным.

Тогда три года назад в Хельсинки, по мнению ряда наблюдателей, Трамп проявил недостаточно жесткую позицию в отношении приписываемого России вмешательства в президентские выборы 2016 года и поставил под сомнение выводы разведсообщества США на этот счет.

В свою очередь NBC, ссылаясь на свои источники, сообщает, что Вашингтон рассчитывает по итогам саммита показать жесткий подход, отличный от того, который ранее продемонстрировал предыдущий президент.

Полное интервью канал NBC покажет в понедельник.