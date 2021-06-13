Москва: ограничительные меры возвращаются

В связи с резким ростом числа случаев заболевания COVID-19 мэрия Москва продлила нерабочие дни с 15 по 19 июня включительно с сохранением заработной платы. Суточный показатель заражений по всей России за последнюю неделю вырос почти вдвое, до более чем 13,5 тыс человек. Предприятиям рекомендовано вернуть на удаленку как можно больше сотрудников, не прошедших вакцинацию.

"На сегодня очень важное мероприятие, связанное с профилактикой данного заболевания - прежде всего снижение социальных контактов", - предупреждает Никоалй Павлунов, главврач станции скорой и неотложной медицинской помощи имени А. С. Пучкова столичного департамента здравоохранения.

Студенты ведущих московских вузов будут сдавать сессию и проходить аттестацию удалённо. По данным столичных властей, около половины москвичей уже обладают иммунитетом от коронавируса, но болезнь стала протекать тяжелее.

"Много стало поступать как старшего поколения, так и молодого поколения. Во-первых, почему это происходит? Часто молодое покление не обращается вовремя за помощью, и поэтому протекает болезнь гораздо тяжелее", - говорит главврач городской клинической больницы № 67 им. Л.А. Ворохобова столичного департамента здравоохранения профессор Андрей Шкода.

В ряде регионов России ограничивают работу общепита, детских лагерей, отменяют массовые мероприятия; с 23:00 до 06:00 прекращают работу кафе, бары и рестораны.

Россия отстаёт от других стран по числу привитых; нежелание вакцинироваться объясняется недоверием к препаратам и неверием в пандемию. Чтобы стимулировать участие в кампании по вакцинации мэрия Москвы пообещала каждую неделю разыгрывать в лотерею пять автомобилей среди привившихся.

На сегодняшний день от коронавируса привились 18 млн россиян. Для выработки коллективного иммунитета нужно, чтобы привились или переболели 60% граждан.