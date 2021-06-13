Искусственный интеллект создаст идеальную скрипку

Нейронные сети поверяют алгеброй гармонию скрипки: в итальянской Кремоне, знаменитой скрипичными мастерами, группа исследователей с помощью искусственного интеллекта выясняет, не нужно ли модернизировать конструкцию классического инструмента.

Себастьян Гонсалес, Музей скрипки в Кремоне:

"Сегодня даже дерево уже не такое, как 300 лет назад, когда создавал свои скрипки Страдивари, — из-за глобального потепления и прочего. Ну а если материал стал другим — то можно было бы поменять и форму инструмента. Сегодня скрипичные мастера работают по старым лекалам, копируя старые образцы — мне кажется, это не лучший подход".

Для экспериментов выбрали как раз одну из скрипок Страдивари. Верхнюю деку испытывают с помощью молоточка и акселерометра: как именно по деревянной платине распространяются вибрации и как они потом расходятся в пространстве, создавая звук скрипки. Искусственный интеллект на основании этих данных может, теоретически, предложить новые решения.

Себастьян Гонсалес, Музей скрипки в Кремоне:

"Мне кажется, скрипичные мастера немного боятся того, что мы делаем. Но мы не хотим ничего разрушать. Мы не собираемся создавать робота, который делал бы скрипки. Наша цель — понять".

Исследователи хотят выяснить, как и почему старинные мастера, располагая лишь своими собственными нейронными сетями, пришли к такой конструкции, и что можно изменить сегодня — чтобы, например, создать скрипку, чей голос распространялся бы лишь в нужном направлении.