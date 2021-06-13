Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в эксклюзивном интервью Euronews рассказала о единстве стран «большой семёрки», восстановленном после разногласий, возникших при Трампе, об отношениях с Китаем, а также о выполнении условий «брексита» и протокола по Северной Ирландии.

Урсула фон дер Ляйен, председатель Еврокомиссии: В «большой семёрке» восстановлено доверие. Мы разделяем общие взгляды. У нас общие интересы, одни и те же ценности, и мы полны решимости взять на себя ответственность, чтобы обеспечить преобразования на пути к более экологичному и цифровому обществу и экономике. Это главный итог».

Джек Пэррок, Euronews: Вы объявляете о создании инфраструктурного проекта в странах «большой семёрки», конкурирующего с инициативой Китая «Один пояс, один путь», которая реализуется им в Северной Африке, Латинской Америке и во всём мире для транспортировки своих товаров. Могли бы вы рассказать об этом подробнее, не вызовет ли это недовольство Китая?

Урсула фон дер Ляйен, председатель Еврокомиссии: Мы много говорили о том, как важно задействовать эту инициативу по развитию связей и убедить наших партнёров, что экономическая мощь «большой семёрки» обеспечивает лучшую и более надёжную модель: взаимодействие с нами не подразумевает ограничений и установления зависимости. В этом различие с Китаем.

Джек Пэррок, Euronews: Между правительством Великобритании и Евросоюзом по-прежнему продолжается серьёзный спор относительно протокола по Северной Ирландии, что несколько омрачает некоторые идущие здесь обсуждения. При каких условиях Евросоюз готов отказаться от попыток убедить британских партнёров придерживаться соглашения и попытаться найти другие условия?

Урсула фон дер Ляйен, председатель Еврокомиссии: Сейчас для нас самое главное – это мир и стабильность на острове. И соблюдение Белфастского соглашения. Мы проявили большую гибкость и ждём того же от наших британских друзей, чтобы они сделали свою работу, выполнив то, о чём мы договорились. Это единственное возможное решение вопросов, связанных с «брекситом», на острове Ирландия. И это хорошее решение. Поэтому теперь нам нужно действовать.