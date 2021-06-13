Страны «большой семёрки» предоставят более миллиарда доз вакцины от коронавируса бедным странам до завершения 2022 года для эффективной борьбы с пандемией в мировом масштабе. Об этом, в частности, заявил на завершившемся в воскресенье саммите премьер-министр Великобритании Борис Джонсон:

– Насколько мне известно, от нас ожидали, что мы откажемся от несколько эгоистичного и националистического подхода, омрачившего первоначальный глобальный ответ на пандемию, и направим всю нашу дипломатическую, экономическую и научную мощь на окончательную победу над ковидом. Очень надеюсь, что мы оправдали один из самых оптимистичных прогнозов.

В итоговом коммюнике саммита отмечается также стремление «большой семёрки» к установлению «стабильных и предсказуемых отношений с Россией в сферах, представляющих взаимный интерес». Президент США Джо Байден остановился на мерах, направленных на выход из глобального экономического кризиса:

– Мы также договорились предпринять важные шаги для поддержки глобального экономического восстановления, заложив основу для справедливой глобальной экономики. Важно, что лидеры «Большой семёрки» одобрили минимальный глобальный налог в размере 15%. Это поможет остановить соревнование за наименьшую ставку, идущее среди стран, привлекающих корпоративные инвестиции за счёт таких важных аспектов, как защита наших трудящихся и инвестирование в инфраструктуру.

Между тем, сторонники защиты природы провели вблизи места проведения саммита ряд манифестаций, требуя от лидеров принятия дополнительных мер, направленных на охрану окружающей среды и борьбу с климатическими изменениями.