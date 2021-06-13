Нефть у берегов Корсики

Нефтяное пятно, угрожавшее побережью Корсики, во воскресенье сместилось дальше на юг и находится в 8 км от Соленцары. В ходе расследования были выявлены три потенциальных подозреваемых среди проходивших мимо острова судов.

В субботу пятно находилось всего в 800 м от берега, и власти запустили план защиты Polmar-Ter. Он остаётся в силе и в воскресенье. На Корсику в срочном порядке прибыли министр комплексных экологических преобразований и морской минстр Франции.

Барбара Помпили, министр комплексных экологических преобразований Франции:

"Это отработанное масло, которое находится в трюмах и которое обычно необходимо дегазировать в портах. Для этого там есть специальные устанровки для опорожнения трюмов. Однако некоторые, чтобы немного сэкономить, дикими образом сливают всё в море, это и произошло сегодня здесь".

Анник Жирарден, морской министр Франции :

"На данным момент у нас на примете три судна, которые нужно будет проверить. Как только они прибудут в порт назначения, мы узнаем больше. Ясно, что мы не сдадимся. Как сказала Барбара Помпили, мы прибыли сюда и полны решимости выести на чистую воду тех, кто загряхнет море. Как я уже говорила ранее, это мошенники, и с ним нужно обращаться, как с мошенниками".

Летний сезон на Корсике уже начался; море в это воскресенье было спокойное, вода прогрелась до 22 градусов. Тем не менее, отдыхающим и местным жителям на участке от Соленцары до Алерии, между Верхней Корсикой и Южной, придётся проявить терпение. Доступ на пляжи в этой части побережья запрещен в течение недели как для купания, так и для рыбалки.