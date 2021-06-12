G7: экология, пандемия и альтернатива "Шёлковому пути"

Экология, пандемия и альтернатива "Шёлковому пути" — такие вопросы обсуждали лидеры стран "Большой семёрки" в течение второго дня работы форума.

Политики подписали декларацию, которую назвали "исторической" — о мерах, которые позволят предотвратить будущие пандемии. Предполагается, что в случае появления новой заразы мир должен подготовиться к борьбе с ней за 100 дней.

Лидеры "семи" заявляют, что здесь у них полное единство, чего не сказать о проблеме "североирландского протокола" — той части договора о "брексите", которая касается торговли и границ на острове Ирландия. О нём говорили на частных встречах.

Борис Джонсон, премьер-министр Великобритании:

"Я определённо считаю, что протокол можно использовать и толковать как в прагматическом ключе, так и для оправдания драконовских мер. Это зависит целиком от Евросоюза. Сейчас вокруг этой темы много ненужных помех и сложностей. о я уверен, что с помощью доброй воли мы преодолеем их".

Лидеры "семёрки" договорились запустить новый глобальный инфраструктурный проект для развивающихся стран, который прямо рассматривают как альтернативу китайскому проекту "Нового шёлкового пути". Сам Китай, хоть и является одной из крупнейших и влиятельнейших экономик мира, в состав "семёрки" не входит.

По климатическим вопросам главы стран "семи" договорились о планах постепенно, но полностью отказаться от угольной энергетики, а также объявили о программе масштабного внедрения электрического и гибридного автотранспорта.