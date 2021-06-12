Фалмут: протесты на море и на суше

Представители социального движения "Бунт вымирающих" вооружились швабрами и тряпками и отмывают стены банков в Фалмуте: прохожих они просят держаться подальше, чтобы не запачкаться "кровью, нефтью и ложью".

В городе, где проходит саммит "Большой семёрки", не прекращаются акции антиглобалистов и защитников природы. Разные группы активистов сменяют друг друга по расписанию, представляя массовые и порой театрализованные представления.

На пляже города тоже высадился десант: серферы, каякеры и прочие гребцы требуют от мировых лидеров сосредоточиться на проблемах мирового океана и глобальных изменений климата.

Эми Брей, основательница "Another Way":

"Я верю, что проблемы климата и биоразнообразия необходимо интегрировать во все аспекты политики и законодательства, не только в те, что связаны с технологическим вопросами. Речь идёт о полном изменении системы, изменении традиций потребления — ради того, чтобы жить в гармонии с природой и планетой, вместо того, чтобы только забирать".

Джек Пэррок, Euronews:

"Британское правительство выбрало Корнуолл для саммита "семёрки" из-за чрезвычайной природной красоты этих мест. Протестующие, чьи акции проходят и на воде, и на земле, говорят о том, что это место красиво именно по контрасту с другими районами планеты, переживающими разрушительные последствия изменений климата".