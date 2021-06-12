Елизавета II наградила разработчиков вакцины от коронавируса

Британская королева отпраздновала 95-летие. Второй раз в году. Настоящий её день рождения - 21 апреля. Но, по давней традиции, официально он отмечается летом.

Церемония (из-за пандемии - скромная) прошла в Виндзоре в субботу. Для её Величества устроили торжественный парад королевских войск, под национальный гимн и залпы салюта.

В честь своего юбилея Елизавета II раздала госнаграды. В этом году ими было решено отметить заслуги разработчиков вакцины от коронавируса. Так, рыцарские титулы получили семь учёных Оксфордского университета, имеющие непосредственное отношение к созданию препарата британо-шведской компании AstraZeneca.

Эндрю Поллард, глава Oxford Vaccine Group:

"Очень важную роль сыграли люди, которые принимали участие в клинических испытаниях. Фактически, они сделали возможным применение этой вакцины, которая сейчас поставляется по всему миру. Все они герои. Они - часть одной большой армии в борьбе с коронавирусом".

Орденами Британской империи различных степеней наградили свыше 260 подданных за их заслуги в сферах здравоохранения, спорта, культуры, искусства.