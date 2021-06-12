Будапешт: фан-зона с видом на замок

В Будапеште официально открылась фан-зона для болельщиков Евро-2020. 11 тысяч человек могут смотреть матчи на огромных экранах — с видом на замок Вайдахуньяд. Площадка расположена месте зимнего катка. Вход бесплатный, но нужен сертификат о прививке или результат теста. Зона будет работать весь месяц с 11 утра до 11 вечера.

Жужа Чисту, пресс-секретарь будапештской фан-зоны:

"Сюда могут придти и те, кто хочет проникнуться настроением до того, как отправиться на стадион, если у них есть билеты, так и те, у кого билетов нет, но кто хочет болеть вместе с другими людьми, друзьями и знакомыми".

Будапештский стадион имени Ференца Пушкаша — единственная из арен, принимающих игры Евро, которая будет заполнена целиком, как в старые времена — все билеты уже проданы. Но и меры ковид-безопасности соответствующие.

Йенё Шипош, Венгреская футбольная ассоциация:

"На матчах гарантированы повышенные меры предосторожности. Мы должны быть счастливы, что игры вообще состоятся, что на них придут болельщики и что в Будапеште будут полные трибуны: на игру с Португалией придут 50 тысяч венгерских болельщиков".

Многие зрители в том числе по этой причине предпочитают как раз менее плотно заполненную фан-зону.

В Будапеште пройдут четыре матча Евро-2020: три игры группы F, из них две с участием венгерской сборной, а затем одна из встреч 1/8 финала. Во вторник состоится первый из этих этих матчей: хозяева поля венгры встретятся с действующими чемпионами Европы, сборной Португалии.