В Алжире проходят парламетские выборы

В Алжире состоятся сегодня выборы в законодательные органы власти. Они проводятся здесь впервые с тех пор, как в 2019 году бывший президент страны Абдельазиз Бутефлика был вынужден покинуть свой пост, который занимал 20 лет. Сменивший его президент Абдельмаджид Теббун обещал бороться с коррупцией и построить «новый Алжир».

Между тем оппозиция заявляет о преследованиях со стороны властей и о всё большем подавлении протестов. Всего за два дня до выборов здесь были арестованы два видных оппозиционных деятеля – политик Карим Таббу, а также журналист Ихсане Эль Кади. Его, в частности, обвиняют в «распространении ложной информации, направленной на подрыв национального единства». Особенно жёсткие меры власти задействуют против представителей движения «Хирак», призвавшего бойкотировать выборы.