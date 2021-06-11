"Большая Семерка" подарит вакцину бедным

США закупят 500 миллионов доз вакцин для помощи нуждающимися странам. Об этом заявил американский президент Джо Байден перед открытием саммита "Большой Семерки" в британском Корнуолле. Сообща участники саммита намерены обеспечить бедные регионы миллиардом доз. На прошлой неделе делиться вакцинами международное сообщество призвала Всемирная организация здравоохранения.

СМИ сообщают, что поставки вакцины из США начнутся уже в августе.

"Соединенные Штаты закупят полмиллиарда доз вакцины компании Pfizer для почти 100 стран, которые остро нуждаются в ней для борьбы с пандемией. Это исторический шаг, крупнейшая единовременная закупка для передачи в дар, сделанная отдельным государством". Джо Байден.

И США, и Великобритания в последние месяцы подвергались критике за отказ делиться производимыми у них вакцинами. Вслед за американским лидером передать нуждающимся 100 миллионов доз пообещал британский премьер- министр Борис Джонсон.

Борьба с последствиями пандемии стала одним из важных пунктов двусторонних переговоров Байдена и Джонсона. "Переговоры были замечательными, они продолжались долго и мы охватили огромный спектр тем. Я рад слушать администрацию президента, самого Джо Байдена, ведь они хотят очень многое сделать вместе с нами, - отметил Джонсон. - Это и сотрудничество в сфере безопасности, и НАТО, и борьба с изменением климата. Это - фантастика, глоток свежего воздуха, много вещей, они по стольким направлениям хотят работать вместе!"

Первая после пандемии очная встреча лидеров "Большой Семерки" стала и первой зарубежной поездкой Джо Байдена. После отмеченного разногласиями периода правления Трампа США и Европа, похоже, спешат перезагрузить отношениями и вместе заняться решением общих проблем - от диалога с Китаем до глобального потепления.

Участники саммита уделят особе внимание восстановлению мировой экономики после санитарного кризиса и тому, как лучше готовиться к будущим пандемиям.