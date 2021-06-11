Увековеченные в камне

Точные и одновременно плавные жесты художников: под их руками в итальянской Тоскане рождаются лица, скульптурный мемориал погибшим в пандемию. Работа ведется усилиями 12 мастеров из Европы, Японии, Кореи, Армении, Китая и Ирана.

Мэр коммуны Каврилья, принимающей арт-проект, рассказывает: "Это своего рода посыл в будущее, знак надежды, и одновременно память о том, через что нам пришлось пройти за последние полтора года. Это были месяцы страданий и больших потерь. Наша инициатива посвящена всем жертвам ковида - в Италии и в мире".

Художники работают на месте, где когда-то находилась свалка горнодобывающих отходов, а затем там разбили парк солнечных батарей, крупнейший в Италии.

Проект возглавил скульптор Беттино Франчини. Он рассказывает и показывает: "Вот эти слои почвы привели к исчезновению целых деревень, и я хотел выразить эту идею органического движения. Как будто подушки лежат горкой! Вот так и слои земли выглядит под нашими ногами".

Армянский мастер Виген Аветисян комментирует: "В этом году наш слет посвящен пандемии, памяти о времени, которое мы пережили. Мне кажется, скульптура громко говорит о гармонии, здесь мужчина и женщина образуют единое лицо".

Итахиса Перес Конеса, испанский мастер, уточняет: "Отшлифовывая поверхность, "кожу" лиц, мы как будто касаемся пальцами боли, которую испытает мир. Люди ведь меняют свой облик в зависимости от происходящего вокруг".

Мир скорбит о тех, кого убил ковид: мемориалы уже установлены в Рио-де-Жанейро, Мадриде, Праге, Кодоньо, Санкт-Петербурге, Махачкале, и этот список еще наверняка пополнится.