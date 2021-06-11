Невельск: лежбище больших котиков

В Невельск на Сахалине съезжаются туристы: там можно увидеть редкое явление, лежбище сивучей прямо в черте города. Таких мест на планете всего три: кроме Невельска это Петропавловск-Камчатский и Сиэттл.

Сюда приплыли около двух тысяч морских львов. Их предки облюбовали волнолом в порту ещё в конце 60-х. После землетрясения в 2007-м морское дно и волнолом поднялись примерно на метр, но животные успешно приспособились: теперь они запрыгивают наверх с помощью набегающих волн.

Вход на сам волнолом закрыт: ради безопасности и редких животных, и людей: сивучи пугливы и могут стать агрессивными, а взрослые самцы весят больше тонны и запросто могут раздавить человека.

Учёные и туристы приезжали смотреть на сивучей не первое десятилетие. Но в последний год, из-за сложности зарубежных путешествий, лежбище стало особенно популярным.

Сивучи, согласно дынным биологов, не находятся под прямой угрозой исчезновения, но нуждаются в охране. На территории России их численность неуклонно снижается ещё с 1970-х годов.