Страсти по атому: как Румынии достичь климатических целей без ядерной энергии?
Произойдет ли массовый перезапуск ядерной энергетики в Евросоюзе?
Такие государства-члены, как Польша, Чехия, Словакия, Венгрия, Болгария и Румыния, планируют инвестировать значительные средства в ядерную энергетику. В то время как австрийские и немецкие официальные лица называют "мифом" то, что ядерная энергия может помочь найти выход из климатического кризиса, настаивая на возобновляемых источниках энергии.
Какую роль играет ядерная энергия в Европейском зеленом курсе, нацеленном на обеспечение климатической нейтральности к 2050 году?
Румыния ищет замену углю
"Угольные" страны, такие как Румыния, испытывают трудности с достижением европейских климатических целей. Может ли структура энергетики Румынии стать чище за счет увеличения количества ядерной энергии?
В коммунистическую эпоху Румыния построила две атомные электростанции, и обе в Чернаводэ - небольшом городке на Дунае. Их конструкция с использованием канадской технологии CANDU отличается от советской АЭС в Чернобыле.
Румыния хочет построить еще два реактора - и модернизировать существующие. По словам председателя правления Nuclearelectrica Теодора Кирики, бывшего президента европейской организации ядерного лобби FORATOM, на это потребуется около шести миллиардов евро.
Европейская комиссия намерена маркировать источники энергии, тем самым направляя будущие инвестиции в устойчивое производство энергии с низким содержанием углерода.
— Как ваша страна собирается выполнять одобренные в Париже климатические обязательства?
Теодор Кирика, председатель правления Nuclearelectrica:
— Для достижения поставленных целей нам необходимо развивать возобновляемые источники энергии и продолжать ядерную программу. Невозможно достичь целей без атомной энергетики. Сегодня речь идет о 18-20% ядерной энергии. К 2050 году эта часть может составлять от 30 до 35% - это вполне реальная цифра, если мы будем придерживаться нынешней тенденции.
— Что касается этой удивительной дискуссии, которую мы ведем прямо сейчас в Европе о маркировке ядерной энергии как зеленой или нет. Как вы объясните эту идею?
Теодор Кирика, председатель правления Nuclearelectrica:
— Одна позиция - политико-идеологическая, другая - научно обоснованная. - Если в худшем случае маркировка не примет ядерную энергию, это не означает, что мы не можем ее выстраивать. Проблема здесь в том, что у нас нет того доступа к финансированию, который есть у других конкурентов - и это может повлиять на экономическую составляющую проекта.
Антиядерные движения
Лавиния Андрей - историческая фигура румынского все еще крошечного антиядерного движения страны. По ее словам, вложение государственных средств в атомную энергетику искажает рыночные условия – из-за неблагоприятных условий для конкуренции возобновляемых источников энергии.
— Есть планы по строительству новых атомных станций. Это хорошая или плохая идея, учитывая тот факт, что Румыния должна каким-то образом достигнуть климатических целей?
Лавиния Андрей, президент движения Terra Mileniul lll:
— Если вы направите эти деньги на атомную энергетику, это означает, что вы поставите в невыгодное положение другой сектор, например, возобновляемые источники энергии. Транспортная энергетическая компания заявила, что мощности сети недостаточно и для атомной электростанции, и для возобновляемых источников энергии.
Есть еще одна проблема: из-за изменения климата реки не могут обеспечить атомные станции достаточным количеством воды для охлаждения. Пострадал даже Дунай - и Чернаводэ пришлось однажды летом закрыть производство. Такие сценарии могут происходить чаще в будущем.
Солнце и ветер нам в помощь
Мы отправляемся в Аджигиол – одну из множества деревень, расположенных близ огромных ветропарков. К примеру, один из них принадлежит итальянскому поставщику энергии ENEL.
Гонка началась. Кто получит долю румынского энергетического пирога будущего?
Инвестиции в энергоснабжение зависят от стабильной правовой базы. Несколько лет назад Румыния поддержала развитие возобновляемых источников энергии "зелеными сертификатами". Но эта схема остановилась - и инвесторы разбежались. Но несколько крупных компаний, таких как ENEL, остались.
Сорин Замфир контролирует работу 133 ветряных турбин. И он любит свою работу:
Но потенциал ветряной энергии Румынии еще не полностью использован. Здесь можно установить больше турбин - гораздо больше.
Румыния - солнечная страна, и солнечная энергия также может сыграть большую роль в будущем энергобалансе.
Мы приехали в Солнечный парк Мавродин.
Андрей Букур - член совета директоров первого в Румынии поставщика экологически чистой энергии, пока еще крошечного кооператива с амбициозными планами развития.
Он указывает на огромный потенциал. По его словам, 1,5 миллиона квадратных метров складских крыш можно было бы использовать для солнечных панелей.
Но Букур винит отсутствие схем государственной поддержки и плохое подключение Румынии к электросети.
"Атомная энергия — чистая энергия"
Вернемся в Чернаводэ. Начальник смены Костин Антони тренируется с Сильвио и Каталином в симуляторе диспетчерской. Землетрясения, поломка системы водяного охлаждения или повседневные задачи, такие как операции по заправке, моделируются здесь снова и снова.
Возвращаясь домой, Костин все еще думает об энергии: где взять электричество для средств передвижения? Как должен выглядеть идеальный энергетический микс?
Обсудить энергетические потребности меняющегося общества можно не только с друзьями и коллегами. Изменение климата и энергокризис они обсуждают и с его 12-летней дочерью Бьянкой.
Европейская комиссия должна оставаться нейтральной в отношении выбора технологий. Но маркировка ядерной энергетики как зеленой или нет, будет иметь огромное влияние на инвестиционные решения на долгие годы.