Страсти по атому: как Румынии достичь климатических целей без ядерной энергии?

Произойдет ли массовый перезапуск ядерной энергетики в Евросоюзе?

Такие государства-члены, как Польша, Чехия, Словакия, Венгрия, Болгария и Румыния, планируют инвестировать значительные средства в ядерную энергетику. В то время как австрийские и немецкие официальные лица называют "мифом" то, что ядерная энергия может помочь найти выход из климатического кризиса, настаивая на возобновляемых источниках энергии.

Какую роль играет ядерная энергия в Европейском зеленом курсе, нацеленном на обеспечение климатической нейтральности к 2050 году?

Румыния ищет замену углю

"Угольные" страны, такие как Румыния, испытывают трудности с достижением европейских климатических целей. Может ли структура энергетики Румынии стать чище за счет увеличения количества ядерной энергии?

В коммунистическую эпоху Румыния построила две атомные электростанции, и обе в Чернаводэ - небольшом городке на Дунае. Их конструкция с использованием канадской технологии CANDU отличается от советской АЭС в Чернобыле.

Румыния хочет построить еще два реактора - и модернизировать существующие. По словам председателя правления Nuclearelectrica Теодора Кирики, бывшего президента европейской организации ядерного лобби FORATOM, на это потребуется около шести миллиардов евро.

Европейская комиссия намерена маркировать источники энергии, тем самым направляя будущие инвестиции в устойчивое производство энергии с низким содержанием углерода.

— Как ваша страна собирается выполнять одобренные в Париже климатические обязательства?

Теодор Кирика, председатель правления Nuclearelectrica:

— Для достижения поставленных целей нам необходимо развивать возобновляемые источники энергии и продолжать ядерную программу. Невозможно достичь целей без атомной энергетики. Сегодня речь идет о 18-20% ядерной энергии. К 2050 году эта часть может составлять от 30 до 35% - это вполне реальная цифра, если мы будем придерживаться нынешней тенденции.

— Что касается этой удивительной дискуссии, которую мы ведем прямо сейчас в Европе о маркировке ядерной энергии как зеленой или нет. Как вы объясните эту идею?

Теодор Кирика, председатель правления Nuclearelectrica:

— Одна позиция - политико-идеологическая, другая - научно обоснованная. - Если в худшем случае маркировка не примет ядерную энергию, это не означает, что мы не можем ее выстраивать. Проблема здесь в том, что у нас нет того доступа к финансированию, который есть у других конкурентов - и это может повлиять на экономическую составляющую проекта.

Антиядерные движения

Лавиния Андрей - историческая фигура румынского все еще крошечного антиядерного движения страны. По ее словам, вложение государственных средств в атомную энергетику искажает рыночные условия – из-за неблагоприятных условий для конкуренции возобновляемых источников энергии.

— Есть планы по строительству новых атомных станций. Это хорошая или плохая идея, учитывая тот факт, что Румыния должна каким-то образом достигнуть климатических целей?

Лавиния Андрей, президент движения Terra Mileniul lll:

— Если вы направите эти деньги на атомную энергетику, это означает, что вы поставите в невыгодное положение другой сектор, например, возобновляемые источники энергии. Транспортная энергетическая компания заявила, что мощности сети недостаточно и для атомной электростанции, и для возобновляемых источников энергии.

Есть еще одна проблема: из-за изменения климата реки не могут обеспечить атомные станции достаточным количеством воды для охлаждения. Пострадал даже Дунай - и Чернаводэ пришлось однажды летом закрыть производство. Такие сценарии могут происходить чаще в будущем.

Солнце и ветер нам в помощь

Мы отправляемся в Аджигиол – одну из множества деревень, расположенных близ огромных ветропарков. К примеру, один из них принадлежит итальянскому поставщику энергии ENEL.

Гонка началась. Кто получит долю румынского энергетического пирога будущего?

Инвестиции в энергоснабжение зависят от стабильной правовой базы. Несколько лет назад Румыния поддержала развитие возобновляемых источников энергии "зелеными сертификатами". Но эта схема остановилась - и инвесторы разбежались. Но несколько крупных компаний, таких как ENEL, остались.

Сорин Замфир контролирует работу 133 ветряных турбин. И он любит свою работу:

Использование ветряной энергии подразумевает использование новой, современной технологии, которая мне понравилась. И это для меня вызов как для профессионала. Кроме того, для местного сообщества я думаю, очень важно привнести такие новые технологии, потому что так мы чувствуем себя ближе к Европе, нас отмечают на европейской карте Сорин Замфир техинженер, ветропарк ENEL в Добрудже

Но потенциал ветряной энергии Румынии еще не полностью использован. Здесь можно установить больше турбин - гораздо больше.

Классические (ископаемые) источники энергии ограничены и загрязняют окружающую среду. Ветряная энергия дешевая и эффективная. В этой области у нас есть большой потенциал для строительства ветряных турбин. И не только здесь. Румыния может разработать эту технологию, чтобы удовлетворить все ее потребительские нужды Сорин Замфир техинженер, ветропарк ENEL в Добрудже

Румыния - солнечная страна, и солнечная энергия также может сыграть большую роль в будущем энергобалансе.

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Мы приехали в Солнечный парк Мавродин.

Андрей Букур - член совета директоров первого в Румынии поставщика экологически чистой энергии, пока еще крошечного кооператива с амбициозными планами развития.

Он указывает на огромный потенциал. По его словам, 1,5 миллиона квадратных метров складских крыш можно было бы использовать для солнечных панелей.

Но Букур винит отсутствие схем государственной поддержки и плохое подключение Румынии к электросети.

Я считаю, что Румыния - действительно благословенная страна, в некоторых регионах у нас много солнца и ветра. Мы можем, по крайней мере, удвоить производство возобновляемых источников энергии в Румынии… - К примеру, для работы эта фотоэлектрическая установка должна быть подключена к сети. Нет смысла вкладывать деньги в нее, если вы не сможете подключить ее к электросети Андрей Букур член совета директоров Cooperativa de Energie

"Атомная энергия — чистая энергия"

Вернемся в Чернаводэ. Начальник смены Костин Антони тренируется с Сильвио и Каталином в симуляторе диспетчерской. Землетрясения, поломка системы водяного охлаждения или повседневные задачи, такие как операции по заправке, моделируются здесь снова и снова.

Возвращаясь домой, Костин все еще думает об энергии: где взять электричество для средств передвижения? Как должен выглядеть идеальный энергетический микс?

Первый элемент - это ядерная энергия, она основная, потому что всегда под рукой, когда вам это нужно. Затем возобновляемые источники энергии. У нас они есть в Румынии, мы должны поддерживать их в будущем и даже больше инвестировать в них. Но они не всегда доступны. И эта нехватка компенсируется атомной энергией Костин Антони начальник смены на АЭС Чернаводэ

Обсудить энергетические потребности меняющегося общества можно не только с друзьями и коллегами. Изменение климата и энергокризис они обсуждают и с его 12-летней дочерью Бьянкой.

Бьянка, почему атомная энергия важна? Потому что, как ты знаешь, происходит изменение климата, погода теплее из года в год, и мы должны принимать меры. Атомная энергия, которая у нас есть и которой я посвятил свою жизнь, - чистая энергия Костин Антони начальник смены на АЭС Чернаводэ

Европейская комиссия должна оставаться нейтральной в отношении выбора технологий. Но маркировка ядерной энергетики как зеленой или нет, будет иметь огромное влияние на инвестиционные решения на долгие годы.