Наплыв нелегалов в Литве: Лукашенко отпустил мигрантов в Европу?

Литва столкнулась с беспрецедентным наплывом мигрантов, проникающих в страну из Беларуси. Центр регистрации иностранцев переполнен, и власти намерены построить для нелегалов - в основном, иракцев, сирийцев и турок - целый палаточный городок в Пабраде. МВД просит выделить на охрану границы 15 млн евро.

С начала года в Литву уже попытались незаконно попасть почти 300 мигрантов - в 3,5 раза больше, чем за весь 2020 год. Вильнюс связывает происходящее с ослаблением контроля границы со стороны соседа. В СМИ появилось видео, на котором белорусские службы предположительно пытаются скрыть факт ее незаконного пересечения.

Комитета Сейма Литвы по национальной безопасности и обороне Лауринас Кащюнас отмечает: "В реальности, интересы тех, кто организует эти поездки из Минска, и тех, кто хочет попасть в Западную Европу, расходятся. Вы вполне можете пересечь участок под названием "петля Девянишкес", но вас все равно задержат. Здесь несколько уровней контроля. Вместо сказочных сокровищ Западной Европы, возможно, вам придется довольствоваться не самыми лучшими условиями в Литовской Республике".

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко пригрозил ослабить контроль за наркотрафиком и миграцией на границе в ответ на резкую международную реакцию на инцидент с принудительной посадкой пассажирского самолета Ryanair с основателем Telegram-канала NEXTA на борту.

Сообщается, что в связи со сложившейся ситуацией, по запросу Вильнюса, в июле Евросоюз пришлет на границу Литвы и Беларуси подкрепление.