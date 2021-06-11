Израиль запрещает продажу меха, но не для всех

Израиль вводит запрет на продажу одежды из натурального меха. Соответствующее поправки в положения 1976 г. о защите животных подписала министр по вопросам экологии и защиты окружающей среды Гила Гамлиэль. Она подчеркивает исторический характер этого решения — Израиль стал первой страной, которая ввела такой запрет на национальном уровне. «Мы сделаем израильский рынок одежды более экологичным и проявим милосердие к животным», — заявила Гамлиэль.

Обновлённые торговые правила должны вступить в силу в декабре. С этого момента нельзя будет продавать изделия из натурального меха для повседневного использования. Нарушителям будут грозить крупные штрафы и лишение свободы на срок до одного года.

Частичные ограничения

Под запрет, между тем, не подпадают религиозные одеяния, в частности, хасидский головные уборы штраймлы. Кроме того, по-прежнему можно будет импортировать и продавать мех для научных исследований и образовательных целей, обосновать такую торговлю можно будет и ссылками на сохранение традиций.

Критики инициативы со стороны зоозащитников говорят, что исключений слишком много — собственно, запрет, по их словам, коснётся лишь малой части рынка меховых изделий в Израиле. Тем не менее, активисты называют это важным шагом и говорят о примере для других государств. Международная организация «Люди за этичное отношение к животным» (PETA) поблагодарила израильского министра и заявила, что десятилетия вела борьбу за запрет торговли мехом. Активисты называют решение правительства «исторической победой» и вновь жалуются на негуманное обращение с животными на специализированных фермах и недопустимые методы их умерщвления ради получения меха.

В министерстве защиты окружающей среды рассказывают, что долгое время не могли согласовать поправки, прежде всего, из-за противодействия со стороны бизнеса и торговых партнёров. Израильские издания отмечают, что прежние планы полного запрета торговли мехом вызывали негодование консервативных религиозных общин, которые особенно активно используют такие изделия. Итоговый вариант поправок называют своеобразным компромиссом с объединениями, которые могут сыграть решающую роль в определении будущего состава правительства.