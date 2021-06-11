Экоактивисты пытаются достучаться до G7

В то время как лидеры "Большой семерки" приступают к работе на саммите в британском Корнуолле, участники кампании по борьбе с изменением климата пытаются привлечь внимание к этой проблеме и оказать на них давление разными способами. Такими, как например, запуск в море, у места проведения конференции, больших надувных фигур премьера Великобритании Бориса Джонсона и президента США Джо Байдена.

"Мы знаем, что путь, по которому мы идем, ведет нас в неправильном направлении. Он вредит людям, вредит природе, наша экономика терпит крах, мы должны идти по другому пути. Мы должны работать вместе, чтобы построить общество - устойчивое, экологически чистое и справедливое", - говорит эта экоактивистка.

Ранее в графстве Корнуолл появилась скульптура, изображающая лидеров "Группы семи", сделанная из вышедших из строя электроприборов. Она выполнена в стиле мемориала на горе Рашмор в американском штате Южная Дакота, где высечены изображения президентов США. По словам автора этого арт-объекта Джо Раша, его произведение - это посыл для лидеров саммита.

Джо Раш, ведущий художник: "Давайте попробуем производить вещи, которые мы сможем ремонтировать, которые прослужат дольше, давайте не будем каждый раз покупать новые, а найдем способ обходиться старыми, прежде чем мы будем погребены подо всем этим".

К акциям активистов кампании по борьбе с изменением климата, недовольных действиями мировых лидеров, также присоединились и солидарные с ними местные жители. На стенах своих домов и заборах они вывесили тематические плакаты и транспаранты в надежде на то, что участники саммита к ним прислушаются.