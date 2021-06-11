ООН: ситуация в Эфиопии — катастрофическая

Гуманитарная ситуация в Эфиопии достигла катастрофического уровня, столь тяжёлого положения на всей планете за последнее десятилетие не было, заявляют в ООН. Всего нехватка продовольствия охватывает 5,5 миллионов человек, это 70% населения северного региона Тыграй, где продолжается вооружённый конфликт. Сотни тысяч человек находятся на грани или за гранью настоящего голода.

Брайан Ландер, Всемирная продовольственная программа:

"Есть свидетельства того, что здесь пятая фаза, самая тяжёлая; сейчас ситуация затрагивает 353 тысячи человек. Это число может превысить 400 тысяч в ближайшие месяцы, если мы не сможем доставить всё необходимое в эти районы".

В ноябре прошлого года на севере Эфиопии вспыхнули вооружённые столкновения между правительственными силами и руководством автономного региона Тыграй. В результате, по данным ООН, были уничтожены многие фермы, перебит скот, потеряны резервы семян.

Формально о прекращении военной операции было объявлено уже в конце ноября, но фактически столкновения продолжаются. Десятки тысяч человек бегут от войны, постоянно перемещаясь, что сильно усложняет организацию пунктов раздачи гуманитарной помощи.