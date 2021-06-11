Рейтинг "зеленых" упал на фоне скандала с приукрашенным резюме

Эйфория "зеленых" в преддверии сентябрьских всеобщих выборов в ФРГ постепенно сходит на нет. Еще в майских опросах они опережали правящий ныне блок ХДС/ХСС аж на три процента. Сегодня же рейтинг их кандидата в канцлеры Анналены Бербок упал до рекордного уровня. Всему виной скандал с приукрашенным резюме. Политик приписала себе членство в ряде международных организаций, в том числе в Фонде помощи беженцам ООН, и разом потеряла аж 12 позиций, в то время как популярность ее соперников лишь возросла.

Если бы председатель Федерального правительства определялся путём прямых выборов, 29% избирателей отдали бы свой голос за лидера христианских демократов Армина Лашета. 26% - поддержали бы вице-канцлера, члена Социал-демократической партии Германии Олафа Шольца.

Впрочем недавний своеобразный тест в Саксонии-Анхальте СДПГ провалила. На последних земельных выборах перед парламентскими она заняла лишь четвертое место. "Зеленые" скатились на шестое.

А победу, вопреки прогнозам, тогда праздновали консерваторы. На фоне пандемии партия уходящей на пенсию Ангелы Меркель значительно улучшила свой результат четырехлетней давности и заручилась 37-процентной поддержкой. Эксперты прочат ее успех и на выборах в Бундестаг.