УЕФА обязал сборную Украины убрать с формы для участия в чемпионате Европы политический лозунг "Героям слава!" На представленных Украинской ассоциацией футбола комплектах формы были нанесены надписи "Слава Украине!" и "Героям слава!", а также очертание Украины с Крымом в составе.

Эта форма возмутила Российский футбольный союз, который отправил письмо УЕФА, обратив внимание на политический лозунг и заявив, что форма сборной Украины с изображением Крыма не соответствует требованиям спортивной организации.

УЕФА подтвердил решение оставить на лицевой части футболки контур Украины, включающий неподконтрольные Киеву территории Донбасса и Крым, ссылаясь на резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН о территориальной целостности Украины.

Чемпионат Европы по футболу стартует 11 июня. Санкт-Петербург примет семь матчей турнира. Если Украина займет третье место в своей группе - группе С, куда также вошли Нидерланды, Северная Македония и Австрия, то 2 июля она может сыграть четвертьфинал на санкт-петербугрском стадионе.