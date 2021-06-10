Впечатляющее кольцеообразное солнечное затмение наблюдали в четверг жители северного полушария нашей планеты - его видели на северо-западе Северной Америки, в некоторых частях Европы, включая Францию и Великобританию, в нескольких странах Северной Азии, а также в России - в Якутии и на Чукотке.

Затмение началось в Северной Америке и закончилось на Дальнем Востоке на заходе Солнца, чуть севернее Магадана. Максимальная продолжительность кольцеобразной фазы составила 3 минуты 52 секунды.

При солнечном затемении Луна полностью или частично заслоняет Солнце. Для этого нужно, чтобы обращённая к нашей планете сторона Луны была не освещена. Существует три вида затмений: полное, частичное и кольцевое, при котором Луна проходит по диску Солнца, но оказывается меньше его в диаметре и не может скрыть наше светило полностью.

За каждое столетие происходит 237 солнечных затмений, лишь 14 из них - кольцевые. Их красота открывается не всем: в большинстве регионов это небесное явление бывает лишь частичным. Но это тоже очень интересно: ведь Луна оказывается между Землей и Солнцем, и всё это посреди бела дня.