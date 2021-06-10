Фонды Навального признаны экстремистскими

В России запрещены основанные Алексеем Навальным организации - Фонд борьбы с коррупцией, Фонд защиты прав граждан и сеть его штабов. Накануне решением Мосгорсуда эти структуры признали экстремистскими. Сообщается, что имущество фондов после расчетов с кредиторами передадут в бюджет РФ.

Постановление суда, вступившее в силу немедленно, не позволяет людям, связанным с указанными организациями, и их региональными отделениям по все стране претендовать на государственные должности. Многие из соратников Навального надеялись принять участие в парламентских выборах.

Защита ФБК накануне покинула зал заседаний, не дождавшись приговора. Адвокаты заявили о предвзятости суда и пообещали подать апелляцию.

"Они считают, что экстремистским характером обладает желание обычных людей к сменяемости власти. Сменяемость власти - это принцип современной российской конституции", - напомнил адвокат ФБК Иван Павлов.

Сам Навальный с января находится в тюрьме по обвинению в мошенничестве. С иском о признании экстремистскими созданных им организаций в апреле в суд обратился прокурор Москвы Денис Попов. Он указал, что ФБК и другие структуры Навального, ранее включенные в России в реестр иностранных агентов, дестабилизируют социальную и общественно-политическую ситуацию.

Ряд стран осудили признание ФБК экстремистской организацией, призвав прекратить преследование Алексея Навального и его соратников.