Германия не будет выплачивать репарации Намибии. Согласованная в результате пяти лет переговоров помощь африканскому государству в 1,1 миллиард евро - не что иное как "добровольный" гуманитарный жест правительства ФРГ, и признание Берлином массового истребления представителей племен гереро и нама во времена своего колониального господства геноцидом не дает правовых оснований для требования компенсаций. Об этом заявил в ходе парламентского заседания министр иностранных дел Хайко Маас.

По оценкам историков, с 1904 по 1908 год были убиты или депортированы около 80 из 100 тысяч мужчин, женщин и детей, проживавших на территории сегодняшней Намибии.

Уровень бедности среди потомков представителей коренных народов крайне высок. Они обвиняют в своих бедах Берлин и требуют большего, чем выделение средств на реформирование сельского хозяйства, развитие водоснабжения и профессиональное обучение.

Некоторые историки называют те зверства войск кайзеровской Германии первым геноцидом 20 века.