Прямой эфир: редкое кольцеобразное солнечное затмение

Первое в этом году солнечное затмение будет видно сегодня во многих частях Европы. В России его полностью смогут увидеть жители Якутии и Чукотки. Частные фазы затмения можно будет наблюдать из Москвы, где Луна в 14:26 мск закроет солнечный диск на 16%.

Кольцеобразное затмение, подобно частичному затмению, не скрыват Луну полностью. Солнце, поравнявшись с Луной, создаст "огненное кольцо" вокруг земного спутника. В данное время Луна находится на самом большом расстоянии от Земли, поэтому Солнце, которое обычно кажется меньше, выглядит немного больше Луны.

Это редкое зрелище будет полностью видно только людям, живущим в самых высоких широтах - на северо-западе Канады, крайнем севере России, в Гренландии и на Северном полюсе.

Кольцеобразное затмение также будет видно, но лишь частично, на северо-западе Северной Америки, в большей части Европы, включая Францию и Великобританию, а также в некоторых частях Азии.

Затмение продлится около двух часов, с 12 до 14 часов МСК. Своего пика оно достигнет между 12:55 и 13:20 МСК.

Наблюдая за солнечным затмением, важно соблюдать меры предосторожности, чтобы не повредить зрение. Любителям астрономии следует использовать специальные очки, линзы или фильтры.