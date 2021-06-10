Рим ждет старта Евро-2020

Дождались: юбилейный 60-й Чемпионат Европы по футболу, перенесенный на год из-за карантина, стартует через 2 дня в Риме. Столица Италии - в перечне 11 городов, где пройдут турниры Евро-2020.

Джорджия Орланди, корреспондент Euronews, комментирует: "Италия первой в Европе приняла на себя удар коронавируса, а в Риме состоится стартовый матч Евро-2020, международного футбольного состязания, куда впервые после пандемии допустят столько болельщиков. Еще до общего локдауна провести у себя матчи юбилейного турнира хотели несколько стран. Позднее, на фоне внесенных ковидом корректив, в УЕФА дали добро только тем городам, где гарантировали возможность допуска болельщиков на трибуны при соблюдении санитарных норм безопасности. Итальянское правительство разрешило заполнить стадион "Олимпико", рассчитанный на почти 70 тысяч мест, на четверть".

Для прохода на трибуны болельщикам придется предоставить документ о вакцинации, справку о наличии антител либо результат теста на коронавирус. На пропускных пунктах у стадиона установлено 48 термосканеров.

Вито Коццоли, президент агентства Sport e Salute, рассказывает: "Смотреть игру потенциально будут до миллиарда человек. Очень символично, что чемпионат Евро-2020 начинается в Риме. Это событие будет эмоциональным, оно ведь знаменует перезапуск спорта. И это - еще одна уникальная возможность прославить Италию".

Принимать европейский футбол помогают около тысячи волонтеров. Им поручена важнейшая роль - контроль за соблюдением антиковидных ограничений.

Элиза Чианнарелла, студентка, делится впечатлениями: "Это похоже на огромный перезапуск. Видя, как все вокруг работают рука об руку, чтобы реализовать грандиозный проект, получаешь столько энергии. Ради этих эмоций стоило сюда прийти".

Организаторы надеются, что матчи в Риме зададут вектор для будущих масштабных мероприятий.

Вито Коццоли напоминает: "Все технологии, вся инфраструктура, которую мы задействуем - от искусственного интеллекта, термосканеров до диспетчерской последнего поколения - являются частью пилотного проекта, который может быть воспроизведен на всех стадионах страны".

Подготовка идет полным ходом: на площади Пьяцца- дель- Пополо, в самой большой в Европе фан-зоне, два гигантских экрана будут транслировать игру. В воздухе - ощущение праздника после годичного карантина. Рим готов болеть, но на этот раз - только за футбол.