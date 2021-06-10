Джо Байден начал свой первый зарубежный визит на посту президента США

Стартовал первый зарубежный визит президента США Джо Байдена. Американский лидер прибыл в Великобританию. Здесь он встретится с премьер-министром Борисом Джонсоном и королевой Елизаветой II, а также примет участие в саммите глав "Большой семерки". Байден выступил перед американскими военными на авиабазе королевских ВВС Милденхолл в графстве Саффолк.

Недельное турне по Европе - это возможность для главы Белого дома вновь заявить партнерам о конце политики, проводимой его предшественником Дональдом Трампом.

"Соединенные Штаты вернулись. И мировые демократии едины в намерении найти решение сложнейших, важнейших для нашего будущего задач и проблем", - отметил он.

Дискуссии "Группы семи" коснутся в первую очередь выхода мира из вызванного пандемией коронавируса кризиса и изменений климата. Далее по программе - встреча Байдена с российским президентом в Женеве 16 июня.

"Это мой первый зарубежный визит в должности президента США. Я направляюсь на саммит "Большой семерки", к министрам НАТО, а также встречусь с господином Путиным, чтобы дать ему знать о некоторых вещах, о которых, как я полагаю, он знать должен", - сообщил он.

Ранее в Белом доме заявили, что, среди прочего, Байден намерен обсудить с Путиным перспективы дальнейшего разоружения стран, дипломатическую напряженность между Москвой и Вашингтоном, конфликт на Востоке Украины, последние белорусские события.

Все эти вопросы сперва - до встречи в Женеве - американский лидер поднимет и на саммите "Большой семерки", который стартует на британском полуострове Корнуолл в субботу. Здесь заканчиваются последние приготовления перед приемом высокопоставленных гостей.