Албания: президента просят уйти

Парламент Албании проголосовал за отставку президента республики Илира Меты. Импичмент инициировал лидер социалистов и действующий премьер-министр Эди Рама.

Рама и его сторонники обвинили главу государства в открытой поддержке оппозиции в канун прошедших в апреле парламентских выборов, что, по их мнению, нарушает конституцию. И это - не единственная их претензия.

"Илир Мета растоптал конституцию Республики Албания, разрушил институт гаранта национального единства, - заявил депутатам Эди Рама. - Он пересек этическую границу разделения властей в нашей парламентской демократии. Илир Мета опозорил Албанию и албанский народ через особые связи с Соединенными Штатами Америки. Этот человек испортил репутацию Албании перед лицом международного демократического сообщества".

Противоречия между президентом и Эди Рамой обострились в канун состоявшихся в апреле парламентских выборов, когда были зафиксированы нарушения и столкновения сторонников разных партий. Мета публично критиковал Раму, обвиняя его в злоупотреблении административным ресурсом и давлении на избирателей. Социалисты, получив парламентское большинство, вскоре поставили вопрос о недоверии президенту.

Окончательную судьбу Илира Меты должен решить Конституционный суд. Сам президент уже назвал импичмент незаконным.