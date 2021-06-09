Швейцарцы голосуют о ковид-законе

"Самым странным" голосованием в истории назвали некоторые швейцарские СМИ референдум 13 июня. В его рамках жители страны в числе прочего решат, вправе ли власти ограничивать общественную жизнь, как это было в разгар пандемии.

Ковид-закон, как прозвали его швейцарцы, расколол общество. Противники ограничений считают его дискриминационным и говорят даже о "конце свободный Швейцарии".

Николас Римольди возглавил движение Mass-Voll, требующее отмены санитарных ограничений.

Он отмечает: "Этот закон - масштабная и агрессивная атака на наши основные права, на конституцию, на верховенство закона, на принцип федерализма, на нашу демократию".

Принятый осенью 2020 года закон, помимо введения ограничений, предусмотрел финансовую помощь для пострадавших в пандемию компаний и работников - всего 30 миллиардов франков.

Политики обеспокоены, что будет с экономикой по окончании действия указа - в сентябре.

Маттеа Майер, сопредседатель Социал-демократической партии, напоминает: "25 сентября будет положен конец финансовой помощи, а это самые разные компенсации, замещение дохода и помощь в трудных условиях для 100 тысяч пострадавших работников, для 10 тысяч компаний, например, из сферы общественного питания или из индустрии путешествий, развлечений. Мы должны предотвратить вероятные банкротства и эту безработицу".

Оппоненты говорят, что закон дает Федеральному совету слишком много власти. Герхард Пфистер, президент Христианско-демократической народной партии не согласен: "Вовсе нет. У нас возможно вынести закон, принятый во время кризиса, на референдум. Прямые демократические механизмы существуют и используются, и сейчас их как раз сейчас обсуждают. Федеральный совет обладает только той властью, которую ему предоставил ему народ".

Швейцария стала первой страной в мире, где правовые основы противодействия пандемии вынесут на референдум. Противники ковид-закона убеждены, что он был ненужен: ввести карантин и другие ограничения, считают они, можно было и не предоставляя правительству особых полномочий.