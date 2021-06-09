В России возведут реактор на быстрых нейтронах

В Томской области стартовало строительство уникального энергоблока - первого в мире реактора на быстрых нейтронах БРЕСТ-300. В основание будущего объекта залили бетон. Проект объявил открытым генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев.

"Впервые в мире на одной площадке будет создан замкнутый топливный цикла атомной энергетики, который позволяет перерабатывать отработавшее ядерное топливо с тепловых реакторов для реакторов на быстрых нейтронах и потом повторно вовлекать отработавшее ядерное топливо в изготовление топлива как для быстрых, так и для тепловых реакторов", - рассказал он.

БРЕСТ-300 позволит одновременно решать ключевые сырьевые и экологические задачи атомной отрасли, работы завершатся к 2030 году. Стоимость проекта - около 100 миллиардов рублей.