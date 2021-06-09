Четверо кандидатов в президенты арестованы в Никарагуа

В Никарагуа полиция задержала уже четвертого кандидата в президенты страны за неделю. Официальное обвинение — "подстрекательство к иностранному вмешательству" и "финансирование терроризма".

Один из оппозиционеров, Хуан Себастьян Чаморро, ранее рассказывал, что офицеры неотступно следовали за ним четыре с половиной месяца.

Кроме него, во вторник арестовали также Феликса Марадьягу. По мнению властей, он якобы был связан с наркоторговлей и лоббировал санкции против Никарагуа во время поездок в США.

Другие арестованные кандидаты — это бывший посол в США Артуро Крус и журналистка Кристиана Чаморро.

"Даниэль Ортега боится народа Никарагуа. Он дрожит от страха, потому что все вместе мы победим его на следующих выборах", — заявила Чаморро.

Для действующего президента страны Даниэля Ортеги следующий срок будет уже четвертым.