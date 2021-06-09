Франция: "Вернуться на путь разума"

Эммануэль Макрон во вторник продолжил своё хождение в народ: несмотря на инцидент, произошедший в Тэн-Эрмитаже, когда он получил пощёчину, президент Франции прошёл по центральным улицам Тэна и встретился с рестораторами, а затем в Валансе (департамент Дром), ответил на вопросы журналистов:

_- Господин президент, господин президент, вы испугались?

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- Я не успел.

- Не успели испугаться?

- Не успел, нет. Понимаете ли... Послушайте: прежде всего мы должны быть рядом с нашими рестораторами, вот почему я приехал, рядом с нашими фермерами. Чтобы завтра рестораны снова открылись. Вот и всё, и этот главный посыл не должен заслоняться чем-то иным. Мы намерены помогать французам в период открытия, мы - народ, который, несмотря ни на что, остаётся очень доброжелательным, вот что главное.

- Есть еще и гнев, и надо что-то с этим делать...

- Нет, есть глупость. Глупость. И когда глупость выливается в насилие, это недопустимо. Это совсем другие вещи, и не стоит их смешивать.

О человеке, который дал пощёчину Эммануэлю Макрону, известно следующее. Его зовут Дамьен, ему 28 лет. Он увлекается средневековой историей и основал две ассоциации исторических боевых искусств. В коммуне Сен-Валлье, где живёт Дамьен, его знают как мирного и аполитичного человека. Но в последнее время он подписался на аккунт ультраправой роялистской группы в Facebook и на несколько ультраправых каналов на YouTube.

Сразу же после происшествия Дамьен и его друг, снимавший эту сцену, были задержаны. О мотивах поступка пока ничего не известно, но с тем, что были пересечены красные линии, согласны практически все политические силы Франции.

Политическая жизнь в таких условиях неприемема, - заявил лидер оппозиционных социалистов Оливье Фор. - Невозможно день за днем жить с такой формой истерии в политической жизни. Насилие не может заменить дебаты, фальшивые новости не заменят факты, а оскорбления - аргументы. Пора вернуться на путь разума.

На путь разума ещё в понедельник призывал вернуться и глава партии "Непокорённая Франция" Жан-Люк Меланшон, подав жалобу на ультраправого пользователя YouTube, который выставил видео расстрела пластикового манекена, представляющего одного из сторонников партии Меланшона. Кадры, опубликованные в воскресенье вечером, были удалены с платформы.